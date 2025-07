Agenzia regionale 910.25_Secondo Incontro RTD Puglia

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Secondo incontro della Rete degli RTD pugliesi: confronto, stretegie e innovazione nella transizione digitale. Avvio della nuova Rete tra RTD di Regione, Città Metropolitana, Province e Comuni.

Si è svolto ieri, presso la Fiera del Levante di Bari, il 2° Incontro dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) della Puglia, promosso dal Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione Puglia insieme alla Rete degli RTD delle in-house e delle agenzie regionali. Alla giornata hanno preso parte oltre un centinaio di RTD e componenti dei loro uffici provenienti da enti pubblici e amministrazioni di tutto il territorio regionale.

La giornata, che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è aperta con le sessioni plenarie in cui i principali protagonisti italiani della trasformazione digitale, da AgID ad ACN, dal DTD alla Polizia Postale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, hanno condiviso esperienze, strategie e visioni per rafforzare le capacità amministrativa e promuovere l’innovazione al servizio della cittadinanza.

Nel corso della mattinata è stata illustrata la richiesta di costituzione di una nuova Rete tra l’RTD di Regione e gli RTD dei Comuni, Citta Metropolitana e Province, sostenuta da circa 50 amministrazioni locali firmatarie della proposta. La nuova Rete consentirà di accompagnare più agevolmente la transizione degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione regionale.

Il Presidente Michele Emiliano ha dichiarato: “La giornata di oggi rappresenta un momento cruciale per accelerare la transizione digitale della nostra Regione. La rete tra i RTD che stiamo formalizzando è il cuore pulsante di questa transizione, un impegno tangibile per una Puglia più innovativa, efficiente e vicina ai cittadini. Insieme costruiremo il futuro digitale che meritiamo”.

Fabiano Amati, Assessore al Bilancio, ha sottolineato: “Occuparsi di queste tematiche significa stare nel mondo, non occuparsene vuol dire isolarsi, perché il mondo sta entrando, inesorabilmente e fortunatamente, nella nuova prospettiva della digitalizzazione che vede nell’intelligenza artificiale il suo punto centrale. Se il sistema Puglia e la pubblica amministrazione non sapranno agire tempestivamente, rischieranno di accumulare un handicap che ricadrà direttamente sui cittadini”

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sui quattro tavoli tematici interattivi dedicati a Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Sostenibilità Digitale e Change Management, strutturati per consentire a ciascun RTD di confrontarsi e approfondire le migliori prassi organizzative e tecnologiche. I tavoli sono stati coordinati da esperti regionali, con il coinvolgimento diretto di tanti partecipanti, tra discussioni, simulazioni pratiche e format innovativi.

Cosimo Elefante, RTD Regione Puglia, ha dichiarato: “Oggi abbiamo vissuto un momento di confronto e divulgazione prezioso per capire quali saranno i prossimi passi della transizione digitale nella nostra regione. Abbiamo affrontato temi come intelligenza artificiale, sicurezza informatica, sostenibilità digitale e change management, questioni fondamentali per migliorare i servizi che la pubblica amministrazione della Regione Puglia offre ai cittadini. È stata inoltre un’occasione per incontrare rappresentanti di istituzioni come Polizia Postale, ACN, Agid, il Garante per la Privacy e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per riflettere insieme sul futuro della digitalizzazione nella nostra Regione”.

Sulla centralità delle persone nei processi di innovazione, Diego Catalano, dell’Ufficio Transizione Digitale (UTD) della Regione Puglia, ha evidenziato: “Al tavolo Change Management ci siamo focalizzati su resistenza al cambiamento e sulle dinamiche che coinvolgono le persone. Le tecnologie sono strumenti imprescindibili, ma sono le persone a renderli efficaci nei processi e nei procedimenti. Promuovere una cultura del cambiamento, diffondere la propensione ad adottare nuove tecnologie e gestire positivamente conflitti e attriti è fondamentale per rafforzare la cultura digitale nella pubblica amministrazione”.

Innovativo il format scelto per il tavolo sulla sostenibilità digitale, che, come spiegato da Sara La Bombarda, RTD ARTI Puglia, si è svolto sotto forma di escape room tematica: “Abbiamo ideato un’attività interattiva in cui quattro squadre si sono confrontate su crisi concrete tratte dall’esperienza quotidiana, riflettendo insieme su criticità e possibili soluzioni. L’obiettivo è stato stimolare la sostenibilità digitale come leva strategica in ogni ente, con la redazione, a conclusione del tavolo, di schede operative da inserire nei piani triennali dei nostri enti”.

Importante anche il coinvolgimento degli enti locali sulla tematica dell’intelligenza artificiale generativa. Morena Ragone, Supporto Giuridico Specialistico per la Transizione Digitale e l’Intelligenza Artificiale di Regione Puglia, ha dichiarato: “Abbiamo simulato un caso d’uso concreto di intelligenza artificiale generativa per le amministrazioni pubbliche, analizzandone punti di forza e criticità. La presenza al tavolo di facilitatori di Regione Puglia, InnovaPuglia e AgID ha permesso di consolidare sinergie istituzionali e portare nuove procedure operative agli enti locali del nostro territorio”.