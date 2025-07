Comunicato Stampa 1° SESTRIERE SPORT AWARDS FILM FESTIVAL 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

Comunicato stampa

1° Edizione

SESTRIERE SPORT AWARDS FILM FESTIVAL

21-26 luglio | Sestriere (TO)PRESS KIT

Si è svolta questa mattina, 17 luglio, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Sestriere Sport Awards Film Festival, che si svolgerà dal 21 al 26 luglio a Sestriere (TO), con un ricco ventaglio di appuntamenti dedicati al mondo dello sport.

Sono intervenuti:

Stefano Boni, Responsabile del Patrimonio del Museo Nazionale del Cinema

Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere

Roberto Gualdi, Direttore artistico del Festival

Diego Ovazza, Direttore amministrativo Tuttosport

Massimo Bonetti, General Manager Coppa del mondo di sci

Giorgio Tessore, Sciatori d’epoca e Racing Club 19

Verdiana Vienna, Sport Senza Frontiere, referente e responsabile del progetto a Torino

Emanuela Ruspa Tedeschi, assessore alla cultura del Comune di Sestriere

La nostra associazione Cinema e Arte ha deciso di dare vita ad un Festival internazionale del cinema sportivo nella prestigiosa località olimpica di Sestriere, CASA DELLO SPORT.

In stretta collaborazione con il Comune di Sestriere e con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte, l’evento si svolgerà dal 21 al 26 luglio, presso la sala cinematografa Fraiteve, presso la prestigiosa Casa Olimpia e presso il Bar QBSestriere. La direzione artistica è affidata a Roberto Gualdi, grande conoscitore ed organizzatore da anni di diversi festival cinematografici in Italia e all’estero.

Diverse le collaborazioni di questa prima edizione: Consorzio Turistico Sestriere, Tuttosport, Museo Nazionale del Cinema, Cinema & Sport, Sport senza frontiere, Vialattea, Bar QB Sestriere, Fondazione Matilde Lorenzi, Sciatori d’epoca, Racing Club 19, Radio GRP, Caffè Vergnano, Ferraris Agricola, Nikon.

Hanno concesso il patrocinio: Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Coni, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Centro Sportivo Carabinieri, ACI.

Le suggestioni delle immagini in movimento e la passione per l’attività fisica si incontreranno in una manifestazione ricca di emozioni e di energia: a darle vita saranno i film, cortometraggi e tutti i filmati giunti in concorso in cui lo sport giocherà un ruolo da protagonista.

Tra realtà e cinema, tra vita e finzione, lo sport rappresenta sempre una grande passione.

“SESTRIERE SPORT AWARDS FILM FESTIVAL” è l’occasione per premiare chi trasmette emozioni attraverso i video che parlano di sport e riescono a lasciare senza fiato gli spettatori.

Quando si vince una medaglia, quando il corpo risponde in modo perfetto alla volontà di chi lo comanda, quando un movimento sembra superare i limiti della fisica, si crea un filo diretto tra chi gareggia e chi guarda lo spettacolo. Un’immagine può dar vita a mille emozioni!

Proiezioni ed incontri caratterizzeranno quindi la prima edizione del Festival, che si aprirà con la serata inaugurale di presentazione e si concluderà con il Gran Galà dello Sport, in cui verranno consegnati i premi ai registi vincitori ed agli ospiti presenti.

Ad ampliare ulteriormente il programma, alla competizione cinematografica si affiancherà un concorso fotografico che presenterà al pubblico alcuni scatti di spettacolari gesti atletici, o sportivi colti in momenti di particolare intensità espressiva. Saranno inoltre assegnati riconoscimenti a giornalisti, protagonisti del mondo dello sport, società sportive e federazioni.

Tutte le iniziative proposte avranno come unico obiettivo la celebrazione dello sport e dei suoi valori: la dedizione, la lealtà, il rispetto degli avversari e delle regole faranno da sottofondo discreto ma costante al Festival, che lascerà trasparire dai suoi appuntamenti il vero spirito sportivo. Esaltazione delle prestazioni da un lato, correttezza nel perseguire i propri obiettivi dall’altro, costituiranno così i due poli in cui si inseriranno le opere e le testimonianze che il Festival proporrà al pubblico: perché essere sportivi, nella pratica agonistica così come nella vita, è una formula che porta sicure soddisfazioni.

Durante il Gran Galà di premiazioni del “SESTRIERE SPORT AWARDS FILM FESTIVAL” verranno consegnati ai registi vincitori gli Sport Awards 2025. L’Organizzazione vuole rendere omaggio nell’occasione anche a coloro che si sono distinti nella pratica agonistica, o a personalità legate a vario titolo al mondo dello sport.

Attraverso questi premi si vuole ricordare che essere sportivi ci aiuta a diventare campioni veri. Gli Sport Awards sono infatti assegnati ai miglior atleti, ma anche a coloro che incarnano lo spirito sportivo, attraverso duro lavoro, sacrificio, lealtà e fair play.

Con il Festival la nostra associazione va a creare l’unico appuntamento italiano che, attraverso il cinema, presenta film da tutto il mondo, dedicati allo sport tramite l’invio di un bando internazionale.

Valore aggiunto della kermesse: l’organizzazione della prima edizione in una meta olimpica biglietto da visita per Sestriere, Torino e il Piemonte già grandi protagonisti, da anni, ai massimi livelli internazionali nell’organizzazione di eventi sportivi.

Svolgendosi a fine luglio, è anche un modo per anticipare la presenza di pubblico e del popolo legato al grande turismo sportivo a Sestriere.

L’edizione 2025

Il Festival si svolgerà dal 21 al 26 luglio, presso la sala cinematografa Fraiteve, presso la prestigiosa Casa Olimpia e presso il BarQB Sestriere.

Oltre alla proiezione dei 13 film in concorso e di tre film fuori concorso, saranno presenti diversi ospiti legati al mondo dello sport.

Tutte le mattine alle ore 11,00 presso il Bar QB Sestriere si svolgeranno degli aperitivi sportivi, leggendo il quotidiano Tuttosport.

Al pomeriggio il programma prevede diversi incontri con ospiti presso la prestigiosa Casa Olimpia.

Si comincia il 22 luglio con il giornalista Beppe Conti che alle 17,30 parlerà del grande ciclismo e presenterà il suo libro “C’era una vuelta”. Saranno presenti a Casa Olimpia anche il Vicesindaco metropolitano della città di Torino, Jacopo Suppo ed il Sindaco del Comune di Sestriere, Gianni Poncet.

Per l’occasione, in serata al Cinema Fraiteve rivivremo le emozioni della tappa regina del Girio d’Italia, alla presenza di Beppe Conti, e verrà proiettato il film “Wonderful Losers – a different world”.

Il 23 luglio, per commentare il film “La valanga azzurra”, sarà presente a Casa Olimpia alle 17,30 l’autore del film e giornalista sportivo Lorenzo Fabiano. Con lui Paolo De Chiesa, protagonista del film.

Il film verrà poi proiettato in serata al Cinema Fraiteve.

Il 24 luglio alle 17,00 a Casa Olimpia presenzierà la Fondazione Matilde Lorenzi ETS che ha lo scopo di promuovere e sviluppare progetti finalizzati all’implementazione della sicurezza nello sci. La Fondazione nasce dalla convinzione che ogni sciatore e ogni atleta, indipendentemente dall’età o dal livello, meriti di praticare questo sport in un ambiente sicuro e consapevole, dove la prevenzione e la formazione siano prioritarie. Il cuore pulsante di Matildina4Safety è rappresentato dalla famiglia Lorenzi, che sente profondamente la responsabilità di questa missione. Verrà proiettato il film “Fortuna che siamo vivi”.

A seguire, alle 18,00 si svolgerà un talk per scoprire il “dietro le quinte” delle Olimpiadi Milano Cortina, con il fotografo ufficiale Mickael Chavet.

Appassionato di cinema e sport, Mickael Chavet è un giornalista fotografo. Attraverso il suo obiettivo, ha raccontato grandi eventi culturali, come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia, e sportivi, tra cui gli ultimi tre Giochi Olimpici. Mickael sara fotografo ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

In serata al Cinema Fraiteve sarà presente l’associazione Sciatori d’epoca rappresentata da Giorgio Tessore che racconterà la storia di Sestriere con i campioni azzurri dello sci.

“Sciatori d’epoca” è un’associazione fatta da un gruppo di appassionati che condividono la loro passione e si ritrovano per qualche raduno e gara con gli sci dritti del passato e della loro gioventù.

Sarà coinvolto anche il Racing Club 19, una delle più importanti scuderie automobilistiche italiane degli anni ‘60 di cui hanno fatto parte gli unici due campioni del Mondo di F1 Alberto Ascari e Nino Farina; attualmente è attiva per partecipazioni alle competizioni di velocità per auto storiche e si occupa della conservazione della storia attraverso pubblicazioni anche di libri.

Giorgio Tessore parlerà dunque anche di automobilismo sportivo e delle similitudini con lo sci visto che entrambi gli sport condividono velocità, senso delle traiettorie, adrenalina e forti emozioni.

Il 25 luglio, grazie a Vialattea e al Comune di Sestriere, parleremo di come si organizza una Coppa del Mondo di Sci.

Sarà presente a Casa Olimpia alle 17,30 Massimo Bonetti, General Manager del Comitato Organizzatore della Ski World Cup Sestriere.

I vari ospiti, oltre ai registi e fotografi vincitori, saranno presenti anche sabato 26 luglio alle ore 11,00 al Bar QB Sestriere per la Cerimonia di Premiazioni in cui riceveranno un riconoscimento da parte dell’organizzazione del Festival.

Tra gli premiati, ci sarà anche Sport Senza Frontiere che nasce nel 2011 con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e la disuguaglianza sociale, attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione, crescita armonica ed emancipazione di minori a rischio e/o in situazione di povertà ed emarginazione sociale.

I Concorsi del Festival

Concorso fotografico

Fotografie arrivate in concorso: 103

Nazionalità: Italia, Portogallo, Bangladesh

Selezionate: 10

Concorso cinematografico

Film arrivati in concorso: 72

Nazionalità: Kazakistan, Francia, Italia, Svezia, Svizzera, Spagna, Argentina, Iran, Russia, Croazia, Emirati Arabi

Selezionati: 13

Nazionalità selezionati: Italia, Svezia, Svizzera, Iran, Francia, Croazia, Emirati Arabi.

I film in concorso al Cinema Fraiteve

An Olympic Dream

Fin dall’infanzia, Paul è stato ispirato dalle prestazioni del suo nonno olimpico. Sogna di seguire le orme del suo anziano. Crescendo, Paul dedica ogni momento alla corsa con la speranza di rappresentare un giorno la Francia ai Giochi Olimpici. Dopo anni di sacrifici e sfide, Paul ottiene un’ultima opportunità per confermare la sua quota necessaria per qualificarsi e realizzare il suo sogno d’infanzia.

Athletic Castellammare

L’inno della squadra è stato scritto da Roberto Scaglione e creato attraverso Suno, piattaforma di intelligenza artificiale. Il medesimo ha ideato, filmato e montato il videoclip, che presenta un’ibrida alternanza di riprese effettuate nel corso della stagione 2024/25 durante gli allenamenti infrasettimanali e le gare del campionato di calcio a 11 disputate dall’A.S.D. Athletic Castellammare, società siciliana fondata nel luglio 2024 a Castellammare del Golfo (TP) e militante in Terza Categoria nel Girone di Trapani.

Dive Dark Extreme

Un breve filmato adrenalinico sul record mondiale di immersione in profondità senza assistenza a -220 metri, realizzato nel luglio 2016 nel Lago di Como da Danilo Bernasconi.

Franco Uncini, Storia Di Un Campione

Il documentario ripercorre la vita e la carriera di Franco Uncini, leggendario pilota motociclistico italiano e campione del mondo della classe 500 nel 1982. Il racconto si snoda attraverso le tappe più importanti della sua carriera: dalle prime esperienze in moto alla stagione trionfale del 1982, quando vinse il titolo mondiale in sella ad una Suzuki. Oltre a celebrare i suoi successi sportivi, il film offre un ritratto intimo e personale di un uomo coraggioso e altruista che, dopo il grave incidente del 1983, ebbe la determinazione di tornare alle corse e poi impegnarsi attivamente nella sicurezza dei piloti.

Icefall

Luce e oscurità. Acqua e ghiaccio. Dani Arnold, Stefan Siegrist e altri atleti straordinari scalano cascate ghiacciate illuminate e colorate di notte – un’avventura rara, ripresa nella bellezza selvaggia delle cascate di ghiaccio in Norvegia.

Gervosa Gols E Gaudi

Trun, da un punto di vista della passione per il calcio, è un caso più unico che raro nel panorama grigionese. Non c’è quasi nessun altro villaggio in cui la folla di spettatori a bordo campo sia così numerosa. Il campo è un luogo dove le persone si scambiano idee, si infastidiscono o gioiscono con la loro squadra preferita.

In The Tracks of My Grandmother’s Father

“Sulle orme dei nostri antenati verso future vittorie” – questa è una traduzione approssimativa dello slogan che ha guidato oltre 1,5 milioni di sciatori nella più grande competizione di sci di fondo al mondo – la Vasaloppet – fin dalla sua nascita nel 1922.

L’ideatore fu Anders Pers, come omaggio a Gustav Eriksson (poi re Vasa), che 400 anni prima aveva intrapreso la lotta per liberare la Svezia dal dominio danese.

Nel film, il regista vuole ripercorrere le orme del bisnonno, tentando di percorrere sugli sci i 90 chilometri da Sälen a Mora. Alla fine del 1522, il futuro re svedese Gustav Vasa cercò sostegno dalla popolazione forte della contea di Dalarna per combattere gli occupanti danesi, ma fu rifiutato, lasciò la città di Mora e si diresse verso il confine norvegese. Tuttavia, fu intercettato da due sciatori della Dalecarlia a Sälen, che gli promisero fedeltà e lo convinsero a tornare a Mora per dare inizio all’atto di liberazione nazionale.

Io Sono Varenne