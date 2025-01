Ue, Sardone (Lega), sinistra in Ue vota a favore di larve a tavola, altro che tutela del Made in Italy

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

UE, SARDONE (LEGA), SINISTRA IN UE VOTA A FAVORE DI LARVE A TAVOLA, ALTRO CHE TUTELA MADE IN ITALY

Bruxelles, 16 gen – “Oggi nella commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, la maggioranza del Parlamento europeo ha clamorosamente votato a favore degli insetti a tavola, respingendo un’obiezione presentata dal centrodestra e sostenuta anche dalla Lega e dai Patrioti per l’Europa, facendo sì che larve delle tarme gialle (tenebrio molitor) vengano considerate come ‘novel food’ dall’Ue. Ancora una volta, la sinistra antepone gli interessi delle multinazionali a quelli dei consumatori e alla sicurezza alimentare: e stupisce che anche eurodeputati italiani a cominciare dal presidente De Caro, che dovrebbero essere in prima linea per la tutela del Made in Italy, possano tollerare e sostenere questa deriva. L’Ue vuole gli insetti a tavola? Se li mangino loro”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Patriots for Europe in commissione Envi.