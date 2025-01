Schneider Electric promuove l’adozione di tecnologie sostenibili in vista del World Economic Forum di Davos

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Schneider Electric promuove una maggiore adozione di tecnologie sostenibili, in vista dell’incontro del World Economic Forum di Davos

Più collaborazione e tecnologie innovative sono essenziali per coniugare obiettivi commerciali e ambientaliIl CEO e i top manager dell’azienda parteciperanno a incontri e tavole rotonde

Rueil-Malmaison (Francia) / Bergamo, 16 gennaio 2025 – Schneider Electric, leader mondiale nella gestione dell’energia e nell’automazione e riconosciuto campione di sostenibilità – si attiverà in occasione del meeting annuale del World Economic Forum a Davos, per promuovere una maggiore collaborazione che aiuti ad aumentare l’adozione di tecnologie energetiche e soluzioni di automazione.

Questo evento riunisce leader di tutto il mondo e di tutti i settori per affrontare le sfide più urgenti per il pianeta. Quest’anno si porrà l’accento sull’importanza di una maggiore collaborazione per affrontare le dinamiche geopolitiche, così da stimolare la crescita nel quadro di una transizione energetica giusta. Schneider Electric è pienamente allineata con l’invito all’azione del WEF. L’azienda lavora da tempo in diversi settori e industrie per aiutare clienti e partner a ridurre l’impatto ambientale lungo la loro catena del valore, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e la resilienza.

Recentemente, Schneider Electric ha pubblicato due important report, The Looming Power Crunch; Solutions for Data Center Expansion in an Energy-Constrained World, preparato dal suo Energy Management Research Center, e Artificial Intelligence for Energy Transition prodotto dal Sustainability Research Institute dell’azienda.

Questi studi delineano strategie per affrontare le sfide di un mondo in cui la disponibilità di energia sia limitata e per garantire che l’espansione economica sia sostenibile ed economicamente vantaggiosa. Definiscono, inoltre, una strategia per integrare l’intelligenza artificiale nelle nostre infrastrutture, al fine di ottenere una sostanziale decarbonizzazione del settore energetico. Olivier Blum, CEO di Schneider Electric, durante la conferenza globale dell’AIE del dicembre 2024, ha sostenuto che è possibile sfruttare le innovazioni dell’IA per offrire contemporaneamente maggiore efficienza, resilienza e sicurezza, garantendo una gestione intelligente e sostenibile.

Schneider Electric chiede ora di sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale per accelerare l’adozione delle tecnologie già esistenti, come le soluzioni complete per data center IAo sistemi HVAC per edifici basati su IA. L’azienda afferma che questo faciliterà il successo della transizione energetica e consentirà di sviluppare nuove industrie intelligenti.

Secondo un rapporto del WEF, adottando le tecnologie già esistenti per diminuire il consumo di energia si potrebbe ridurre l’intensità energetica del 31% e si potrebbero risparmiare oltre 2.000 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Per implementare queste tecnologie su scala, Schneider Electric sottolinea la necessità di collaborare più strettamente e di migliorare l’efficienza a livello industriale.

“Sostenibilità e crescita economica possono andare di pari passo”, afferma Olivier Blum, CEO di Schneider Electric. “Stringendo partnership strategiche, le aziende possono sfruttare l’innovazione e le tecnologie che già hanno a portata di mano per migliorare i propri risultati e garantire allo stesso tempo un impatto positivo e un futuro migliore per tutti”.

I manager Schneider Electric presenti al meeting WEF di Davos

Dal 20 al 24 gennaio, i partecipanti all’incontro annuale del WEF potranno confrontarsi con gli esperti di Schneider Electric nel corso di tavole rotonde pubbliche e a porte chiuse. Queste sessioni si concentreranno sulle strategie pratiche di implementazione, sul ritorno degli investimenti e su casi di studio reali che evidenziano i benefici e i successi dei progetti sostenibili. Saranno presenti:Olivier Blum, CEO di Schneider ElectricJean-Pascal Tricoire, Presidente di Schneider ElectricAamir Paul, President of North America Operations, Schneider ElectricBarbara Frei, EVP, Industrial Automation, Schneider ElectricCaspar Herzberg, CEO, AVEVA & Member of the Executive Committee, Schneider ElectricChris Leong, Chief Sustainability Officer, Schneider ElectricDeepak Sharma, Managing Director & CEO, Zone President Greater India, Schneider ElectricPankaj Sharma, Executive Vice President, Data Centers & Networks, Schneider Electric

Ulteriori risorse

World Economic Forum recognizes Schneider Electric’s Wuxi, China factory as a Sustainability Lighthouse

Schneider Electric recognized by the World Economic Forum as a DEI Lighthouse for its Youth Education & Entrepreneurship program

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impattotangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.