Decreto Cultura. Marino (Pd), per sito archeologico di Noto Antica servono risorse certe

Dichiarazione di Maria Stefania Marino, deputata Pd

“Per valorizzare il sito archeologico di Noto Antica (in provincia di Siracusa) e proseguire il programma degli scavi servono risorse certe” e per questo ho presentato un emendamento al Decreto Cultura, attualmente in discussione a Montecitorio”.

“Quello di Noto è un Parco Archeologico straordinario, che fa parte del patrimonio Unesco e dove gli scavi, seppur parziali, hanno portato alla luce straordinari reperti di numerose epoche storiche e di enorme valenza artistica e culturale. Recentemente, sono stati avviati nuovi lavori, finanziati con il Pnrr, ma sono necessarie nuove risorse anche per il prossimo triennio al fine di recuperare pienamente tutti i reperti presenti e restituire alla fruibilità pubblica l’intera area”.

16 gennaio 2025

