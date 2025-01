Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 16.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

Bausparen / Erfolgreiches Modell weiter ausbauen

Im Rahmen einer Anfrage im Landtag hat SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg die aktuellen Zahlen zum Bausparmodell in Südtirol erhalten. „Das 2015 eingeführte Bausparmodell in Südtirol hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Das Land Südtirol ist im ersten Jahr mit 6 Millionen Euro ausbezahlten Darlehen gestartet und hat 2023 mit fast 55 Millionen fast den zehnfachen Betrag erreicht“, zeigt sich Deeg mit der Bilanz zufrieden.

