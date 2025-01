(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Comunicato stampa

Terzo settore, continua la formazione per i commercialisti: presto il nuovo master



Dopo il successo del master breve per i professionisti promosso da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale Formazione dei Commercialisti, CSVnet e Forum Terzo Settore, si lavora a una seconda edizione



Bilancio più che positivo per la prima edizione del master breve “La gestione delle organizzazioni del Terzo settore: profili giuridici, fiscali e contabili”, frutto della collaborazione tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale Formazione dei Commercialisti, CSVnet e Forum Terzo settore.

Il percorso, progettato per i Commercialisti interessati a formarsi su un comparto che conta ormai oltre 130mila organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si è concluso lo scorso dicembre. Articolato in 76 ore online distribuite in otto mesi di formazione, ha visto la partecipazione di circa cento Commercialisti, trattando temi fondamentali per chi opera nel Terzo settore, tra cui l’inquadramento sulla normativa e le diverse tipologie di enti, il funzionamento del RUNTS, i regimi fiscali applicabili, il bilancio, l’amministrazione di imprese sociali, ma anche le questioni collegate alla raccolta fondi e il 5 per mille, il bilancio sociale e l’organo di controllo negli Ets.

Vista la buona riuscita del corso, gli enti promotori sono già al lavoro per la seconda edizione, che sarà presentata nelle prossime settimane.

I Consiglieri nazionali dei commercialisti delegati agli Enti del terzo settore Michele de Tavonatti e David Moro affermano che: “la conclusione di questo percorso formativo rappresenta un risultato importante. Il Terzo settore è oggi un pilastro della nostra società e richiede competenze tecniche sempre più aggiornate e specifiche. Come commercialisti, abbiamo un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza, efficienza e sostenibilità alle organizzazioni che operano in questo ambito.”