NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

Seminario tecnico promosso da FORMEDIL ESEC, con il coinvolgimento degli Ordini professionali. Un appuntamento tecnico di grande rilevanza per aggiornarsi su obblighi, sanzioni e opportunità del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro: dalle modalità di erogazione alla verifica dell’efficacia della formazione, passando per le nuove responsabilità penali per datori di lavoro, formatori e soggetti coinvolti.

Si terrà domani, venerdì 4 luglio 2025, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso Formedil- Ente Scuola Edile di Catania (Strada Boschetto Plaia, 2) il seminario tecnico-informativo “Nuovo Accordo Stato-Regioni – Novità sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro“, promosso da Formedil Esec Catania e con la coorganizzazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania, del Collegio dei Geometri di Catania e con il patrocinio di: INAIL; Ordine degli Ingegneri di Catania; Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania; Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania e AIAS.

L’evento sarà un’occasione di confronto e approfondimento sulle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni, che ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con ricadute su lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, preposti e formatori. Il programma prevede i saluti istituzionali dei rappresentanti delle realtà coinvolte, tra cui il presidente ESEC Marco Colombrita, il vicepresidente ESEC Giuseppe Famiano, il direttore Formedil Stefano Macale, il direttore Inail Catania Diana Artuso, e i presidenti degli ordini professionali, Alessandro Amaro (Architetti PPC Catania), Mauro Scaccianoce (Ordine ingegneri di Catania), Agatino Spoto (Ordine dei Geometri di Catania), Melania Guarrera (Fondazione Architetti Catania), Filippo Di Mauro (Fondazione Ingegneri Catania) e il coordinatore AIAS Catania Francesco Di Mauro.

Durante il seminario interverranno esperti del settore: Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Catania, e Ferdinando Izzo, docente di Sicurezza sul lavoro presso le Università di Roma – Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Conducono i lavori: Antonio Piana direttore Esec e Giovanni Lucifora area tecnica Esec.

L’evento prevede crediti formativi per Architetti e Geometri, inoltre, per tutti i partecipanti, è valido per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale della figura del “coordinatore della sicurezza/RSPP”.