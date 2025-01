(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 *SICUREZZA, BIGNAMI (FDI): PETIZIONE PER PROPORRE PIU’ TUTELE AI NOSTRI

AGENTI*

“Sulla sicurezza degli italiani e delle forze dell’ ordine Fratelli

d’Italia non arretra. Per noi è inammissibile che un agente che ha difeso

gli italiani si trovi indagato per aver fatto il proprio dovere. E’ il

motivo per il quale abbiamo presentato una petizione popolare per proporre

più tutele per le nostre donne e uomini”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ai tg.

Roma, 15 gennaio 2025