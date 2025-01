PROCESSO LFC, LA CASSAZIONE NON CONFERMA LA CONDANNA, DI RUBBA: “DOPO UN’ALTRA RECENTE ASSOLUZIONE, SONO FIDUCIOSO”

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

“Su entrambi i capi di imputazione i miei ricorsi erano fondati, tanto che uno è stato accolto, mentre per l’altro c’è stato un rinvio che sarà tema di un nuovo processo. In quella sede ribadirò la correttezza del mio operato come è stato riconosciuto in diverse sedi giudiziarie.

Dopo anni di fango e linciaggi politici e mediatici, nelle ultime settimane ho avuto una assoluzione e questa decisione delle Cassazione che non conferma la condanna.

Sono molto fiducioso, anche se non sono ancora uscito dal tritacarne”. Così il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba dopo la sentenza della Cassazione sul caso Lfc.