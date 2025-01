Comunicato – Golden Night (17 gennaio)

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Un evento per celebrare l’eccellenza dell’oreficeria vicentina. È quanto propongono, venerdì 17, VIART in collaborazione con la Gold Academy Vicenza 1858. Una “Golden Night” che rientra nel nutrito programma di ViOff, il fuori Fiera di VicenzaOro.Dalle 19.00 le porte della storica Gold Academy si apriranno per un’immersione nel mondo della creazione dei gioielli. Maestri orafi e studenti del GAVI offriranno dimostrazioni dal vivo, dando un assaggio delle principali lavorazioni orafe, da quelle più tradizionali a quelle più innovative come la lavorazione al laser. Un modo diverso e ‘dal vivo’ per conoscere la ricca offerta formativa del GAVI e immergersi nella storia, nella tradizione e nell’innovazione dell’arte orafa vicentina, e apprezzare la maestria degli artigiani che tramandano da generazioni un sapere che ha radici storiche, ma che allo stesso è in grado di innovarsi costantemente per realizzare un prodotto, quello del gioiello Made in Vicenza, esportato e apprezzato in tutto il mondo.

La serata sarà inoltre l’occasione per scoprire da vicino l’eccellenza dell’artigianato vicentino. VIART, progetto di promozione dell’artigianato artistico e agroalimentare vicentino di Confartigianato Imprese Vicenza, infatti presenterà in anteprima le numerose iniziative in programma per il 2025, tra cui itinerari guidati alla scoperta delle eccellenze artigiane all’interno delle botteghe del territorio, laboratori e momenti di intrattenimento e degustazioni di prodotti locali. Allo stesso tempo, la Gold Academy Vicenza 1858 aprirà le porte dei suoi laboratori, offrendo ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in prima persona nella creazione di un gioiello, guidati da maestri orafi di fama internazionale. Ad accompagnare la serata ci sarà infatti un aperitivo a base di prodotti artigianali rigorosamente locali.

