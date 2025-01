Camera dei deputati: Capigruppo

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

CAPIGRUPPO

📌 Giovedì 23 alle 9 👉 Comunicazioni Ministro Pichetto Fratin su rincaro costi energia

📌 Comunicazioni Ministro Crosetto mercoledì 22 alle 9, per proroga autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina. Durata di quattro ore complessive, con voto su risoluzioni.

📌Confermate, sempre mercoledì, alle 16.15, le comunicazioni del Ministro Nordio. Durata quattro ore.

📌Parlamento in seduta comune per elezioni giudici Corte Costituzionale 👉 data indicata, se non novità prima, giovedì 23 gennaio, previa intesa col Senato. Orario da definire.

🔵Per il resto si conferma il calendario deciso dalla capigruppo del 9 gennaio