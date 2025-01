(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 *REGIONALI, TOSI: IO CANDIDATO PRESIDENTE VENETO? POTREI VINCERE, SONO

BENVOLUTO; IMPROBABILE NOME SIA ESPRESSO DA LEGA*

“Se il candidato in Veneto sarà espresso da Fi sarò io, lo ha detto Tajani.

Ed è molto improbabile che il candidato sarà della Lega. Se dovessi essere

io sarei in grado di vincere? “Io sono ancora benvoluto e stimato ed in

Veneto non ha mai vinto il c.sinistra, quindi…” Lo dice a Rai Radio1,

ospite di Un Giorno da Pecora, l’europarlamentare di Fi e possibile

candidato governatore Flavio Tosi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

