(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Operaio morto a Bari, Lacarra (PD): Ennesima tragedia, tornare a investire

su sicurezza lavoratori

Bari, 14 Gen. – “L’ennesima tragedia sul luogo di lavoro è costata la vita

a un operaio di 58 anni, colpito da una gru questa mattina nel cantiere per

la costruzione della nuova centrale termica del Policlinico di Bari.

Continuiamo a raccontare una storia crudele: quella delle morti bianche. Lo

scorso anno più di 1000 lavoratori sono deceduti e le stime di quest’anno

non fanno purtroppo sperare in un miglioramento. Finché non si tornerà ad

investire seriamente sulla sicurezza, tanto nei cantieri quanto negli

appalti, ci ritroveremo sempre a fare questa terribile conta.”

Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

“Le mie più sincere condoglianze alla famiglia dell’uomo venuto a mancare

oggi, nella speranza di vedere presto la fine di questo assurdo massacro”,

conclude il dem.