NUOVO RESPONSABILE SECURITY PER ITALFERR

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Dal 02/01/2025 Italferr, società leader di F.S. che si occupa di progettazione, direzione e supervisione lavori per i grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha per la prima volta un Responsabile della Security, Dott. Michele Pio Quitadamo, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. Nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17.05.1973, vanta una decennale esperienza nell’Arma dei Carabinieri. Successivamente, in ambito security ha ricoperto ruoli sempre più apicali prima in Enel e poi in Terna, dove fino a dicembre del 2024 ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Tutela Aziendale.