(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Sicurezza. Marcheschi (FdI): Contro carabinieri Mugello preoccupante episodio

“Desidero esprimere piena solidarietà ai carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, vittime la notte scorsa del lancio di un ordigno contro la loro caserma. Occorre registrare che questo preoccupante episodio segue a un’ondata di violenza di piazza da parte di gruppi di facinorosi, il cui obiettivo sono sovente gli agenti delle forze dell’ordine. L’auspicio è che venga fatta piena luce su quanto avvenuto, che i responsabili vengano individuati e consegnati alla giustizia e che la vicinanza concreta alle donne e agli uomini in divisa, prerogativa di Fratelli d’Italia, sia unanime e trasversale a tutte le forze politiche. Non c’è difesa dello stato di diritto senza il sostegno a chi tutela l’ordine pubblico”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica