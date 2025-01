LAVORI PUBBLICI E PNRR, PARTITI OGGI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA URBANA IN VIA ORLANDO FURIOSO. NUOVE CORSIE CICLABILI E SEGNALETICA. SI PROCEDERÀ ‘A TRATTI PROGRESSIVI’, PER GARANTIRE LA VIABILITÀ STRADALE

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

Ferrara, 13 gen – Sono partiti oggi i lavori per la creazione di un

percorso ciclopedonale nel tratto di via Orlando Furioso compreso tra via

Tumiati e via Azzo Novello, a completamento di quello già eseguito nel

tratto successivo.

Un nuovo tassello si aggiunge al reticolo delle ciclovie urbane in via di

realizzazione da parte del Comune di Ferrara, nell’ambito degli interventi

finanziati con fondi PNRR per il rafforzamento della mobilità ciclistica

con nuovi percorsi ciclabili dalle sedi universitarie alla stazione

ferroviaria.

L’opera rientra infatti nel 2° lotto dell’ampio progetto comunale che

prevede la realizzazione, affidata alla ditta Costruzioni Generali

Girardini spa (di Sandrigo – VI), di una serie di tratti ciclabili, per un

totale di circa 6 chilometri, mirati a migliorare la connessione tra le

strutture universitarie e la stazione ferroviaria cittadina, per un importo

“La volontà, nel complesso del più ampio progetto per la realizzazione

delle ciclovie urbane, è quella di offrire spazi esclusivi, e sicuri,

diramati lungo le principali vie, ai tanti cittadini e studenti che

utilizzano la bicicletta per spostarsi quotidianamente e ai cicloturisti

che animano Ferrara con i loro viaggi tra storia, arte, cultura e natura”,

aveva ribadito il sindaco Alan Fabbri.

L’intervento in via Orlando Furioso prevede la realizzazione di un percorso

ciclo pedonale per uno sviluppo complessivo di circa 540 metri e la

sistemazione dell’intera superficie adiacente la sede stradale, comprese le

aree destinate a parcheggio.

In particolare, nel tratto tra il fornice di via Tumiati e l’imbocco di via

Orlando furioso, l’intervento prevede essenzialmente la realizzazione di

corsie ciclabili, tramite segnaletica orizzontale, e la creazione di nuovi

passaggi attraverso le aiuole spartitraffico presenti, per garantire la

circolazione in sicurezza di pedoni e biciclette nell’area

dell’intersezione.

Nei tratti successivi, l’intervento prevede la stessa configurazione già

realizzata nel tratto di via Orlando Furioso da via Azzo Novello a corso

Ercole I d’Este, con la definizione di posti a parcheggio a lato della

strada, rifiniti in massello in calcestruzzo prefabbricato su ghiaino e

separati dalla pista ciclabile tramite un doppio cordolo. La pista

ciclabile sarà in calcestruzzo drenante e si svilupperà attigua all’area

verde esistente sul lato della Bocciofila.

L’importo lavori del singolo intervento di via Orlando Furioso ammonta a

450 mila euro e la ditta appaltatrice procederà per “tratti” progressivi,

con la viabilità stradale che resterà sempre garantita.

In programma nei prossimi mesi ci saranno l’adeguamento dell’area

antistante il Torrione di San Giovanni, tra l’uscita di corso Porta Mare e

il campo sportivo, la realizzazione del collegamento tra la rete di piste

esistenti lungo le mura ed il tracciato lungo via Caldirolo; in via

Ippodromo (corsia ciclabile); in via del Lavoro, in corrispondenza

dell’area commerciale (realizzazione ex novo di tratti di percorso

ciclo-pedonale in sede propria, dall’intersezione con via Modena – viale Po

all’attraversamento ferroviario, per 500 metri) e lungo la linea

ferroviaria (realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede propria,

per circa 480 metri).

*Alcune immagini dei lavori, partiti oggi in via Orlando Furioso e

planimetrie di intervento.*

