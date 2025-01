I progetti dell’Amministrazione comunale per l’accessibilità e la riqualificazione delle strade cittadine

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Via Serristori – via Buontalenti (fino a via del Cardinale)

STATO ATTUALE

Dalle rilevazioni sul posto è emersa essenzialmente la presenza di auto in sosta promiscua sul marciapiede. Le auto si

trovano a dover salire sul marciapiede per posizionarsi nello spazio assegnato comportando un grave rischio per il

pedone che sullo stesso piano rialzato deve passeggiare. Per le caratteristiche funzionali dell’area mercatale, i flussi

pedonali risultano frenetici e ad alta intensità per cui, la presenza di veicoli in manovra sopra il piano pedonale

rappresenta un concreto rischio di contatto veicolo / pedone con le conseguenze immaginabili.

Lungo l’intero percorso si segnala la non completa dotazione o errato posizionamento di segnali Loges per disabili visivi.

Mancano alcune rampe di raccordo tra piano stradale e marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti pedonali,

soprattutto all’intersezione con le strade laterali.

E’ presente in posizione baricentrica un’isola pedonale che ospita un gazebo in vetro e alluminio di prossima dismissione

per terminata concessione. Il manufatto rappresenta, allo stato attuale, una barriera architettonica ed un elemento di

degrado per il suo stato di abbandono.

STATO PROGETTO

L’intervento prevede la completa manutenzione straordinaria dei marciapiedi: nuovi cordoni stradali in granito, nuova

pavimentazione. La sosta delle auto che avviene adesso sul piano del marciapiede sarà posta in carreggiata realizzando

i parcheggi con betonelle inerbanti analoghe a quanto già sperimentate in alcuni tratti stradali della città (via Montebello,

ecc).

Anche l’isola pedonale che ospita il gazebo in vetro sarà inglobata e connessa con il marciapiede esistente a formare

un’ampia piazzola pedonale sulla quale potrà svolgersi, in maggiore sicurezza, l’attività di vendita ambulante disposta in

questa zona. Per questo, perimetralmente all’area sistemata troveranno posto gli stalli dei furgoni di vendita non più

disposti disordinatamente in carreggiata.

Saranno realizzati, ad ogni cambio di pendenza o ad ogni attraversamento, adeguati scivoli di raccordo conformi alle

norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche con codice Loges per i non vedenti e posizionati i tag in

radiofrequenza per l’utilizzo con ausili elettronici di navigazione. In corrispondenza dei passi carrabili saranno inseriti

appositi elementi “voltatesta” che garantiscono il mantenimento planare del marciapiede restringendo il raccordo tra

strada e marciapiede alla sola fascia di soglia in granito.

Anche in questo caso è posta particolare attenzione all’eliminazione di ogni elemento che possa rivelarsi di ostacolo alla

sicura circolazione del pedone.

In questa via, nonostante la presenza delle auto in sosta, lo spazio residuo per il percorso pedonale risulta

sufficientemente larga e potrà essere garantito un passaggio superiore ai 200 cm.

Saranno inseriti nuovi passaggi pedonali in prossimità delle intersezioni laterali per dare continuità al percorso pedonale

accessibile tra via Cairoli e l’area mercatale.

Parallelamente allo sviluppo dell’accessibilità dei percorsi si introduce, in questo progetto, la de-sigillatura di una

consistente parte di carreggiata ora in asfalto. Tale superfice sarà trasformata in permeabile avendo cura di predisporre

adeguatamente il sottofondo e mettere in opera la corretta stratigrafia drenante. Sarà integrato il sistema di drenaggio

delle acque meteoriche in abbinamento alla parte di carreggiata resa permeabile.

A corredo della nuova superfice drenante saranno introdotti alberi di piccola taglia come elemento determinante per il

miglioramento ambientale (ed architettonico) del contesto che, grazie al terreno umido, potranno trovare corretta

collocazione offrendo ombreggiamento al passeggio sul lato nord della strada e riducendo la percezione di calore,

soprattutto a coloro che si spostano lentamente e con difficoltà, nelle afose giornate estive.

In futuro potranno essere collocate, in prossimità di tali alberature, piccole sedute per una breve sosta raffrescata dalle

fronde anche nei momenti più caldi.

Nel maggior dettaglio, queste le lavorazioni previste:

 Sostituzione di tutti i cordoni stradali con nuovi in granito;

 Sostituzione dell’intera superfice pedonale e suo ampliamento con nuova pavimentazione in blocchi (non

cementati) che potranno essere rimossi e riposizionati nel caso di interventi manutentivi;

 Sostituzione del sistema di raccolta acque piovane, attualmente costituito da bocche di lupo, con nuove caditoie

stradali in ghisa ed estensione della rete di drenaggio e creazione di zanelle per il convogliamento delle acque

verso le caditoie;

 Realizzazione di nuova pavimentazione drenante su carreggiata mediante la creazione di apposita stratigrafia

stradale;

 Creazione di nuove rampe disabili di collegamento tra carreggiata e marciapiede;

 Posizionamento o integrazione di percorsi Loges LVE;

 Creazione di aiuole quadrate per il successivo inserimento di alberature.

AZIONI DI DE-SEALING E RIGENERAZIONE URBANA IN VIA SERRISTORI E VIA BUONTALENTI

Il suolo costituisce un ecosistema vivente, essenziale per la sopravvivenza dell’uomo e dell’ambiente in cui vive ma il processo di

urbanizzazione realizzato negli ultimi decenni, avvenuto in un contesto culturale che non riconosceva il valore di queste funzioni, ha

alimentato un processo di consumo di suolo divenuto oggi insostenibile, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Una delle principali minacce è data dall’impermeabilizzazione, come dimostrato dalle quotidiane emergenze generate dal dissesto

idrogeologico e dai fenomeni di “desertificazione” delle aree di pianura. Per fronteggiare tali emergenze, e per ridurre il rischio di

compromettere la sicurezza alimentare dell’Unione, la Commissione Europea ha stabilito che le politiche europee dovranno darsi

come obiettivo al 2050 il consumo netto di suolo zero (no net land take) e una riduzione del tasso medio di consumo.

L’Amministrazione Comunale con questo progetto propone concrete azioni per favorire la rigenerazione urbana e migliorarne la

resilienza al cambiamento climatico. Tali atteggiamenti dovranno essere mantenuti, trasformati in azioni per migliorare la nostra città,

il nostro ambiente, la nostra vita.

Ecco che la scelta dei materiali, la loro forma e la loro posa divengono essenziali nel raggiungimento degli obbiettivi fissati.

I prodotti selezionati, per la loro tipologia e materiale, sono ecosostenibili a partire dalla fase produttiva, infatti:

 La produzione avviene a ‘temperatura ambiente’, pertanto con consumo minimo di energie e senza riscaldare l’ambiente o

immettere CO2 nell’aria;

La quantità d’acqua consumata e minima e, in quanto tale, non impattante sul consumo di tale preziosa risorsa;

La maturazione dei prodotti avviene ‘a temperatura ambiente’, senza necessità di forni o di altre fonti di calore;

La sostenibilità di tali materiali è addirittura superiore se viene considerato il processo di installazione in opera e

smontaggio a fine vita:

Il sistema di posa è “a secco”e “a freddo”, quindi non necessità di leganti né di macchinari, né di fonti di calore per

l’ambiente;

i materiali così installati possono essere facilmente rimossi per necessità di ristrutturazione e rinnovo.

I materiali recuperati sono smontati senza necessità di macchinari rumorosi e inquinanti e possono essere riutilizzati

altrove ed essere macinati e rientrare come materia prima riciclata nel processo produttivo.

La pavimentazione utilizzata è di tipo DRENANTE e INERBANTE che garantisce tra gli altri vantaggi:

 la mitigazione del calore ambientale estivo;

 il mantenimento di umidità nel sottosuolo per il mantenimento delle piante ad essa vicine;

 contribuisce al mantenimento della falda freatica, limitandone la tendenza all’abbassamento;

 la riduzione dei sovraccarichi della rete fognaria, in particolare in caso di eventi temporaleschi;

 assenza di pozzanghere.

VIALE DEL RISORGIMENTO (completamento attraversamenti pedonali sulle traverse)