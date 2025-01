(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 FORZA ITALIA, “ANCORA UNA VOLTA MENZOGNE SU SILVIO BERLUSCONI”

“È gravissimo che ieri sera i telespettatori italiani del servizio

pubblico siano stati sottoposti ad una sequela di vigliacche menzogne

costruite per configurare un violento attacco politico

di parte. Ancora una volta, la trasmissione Report ha assemblato

una congerie di notizie false con l’ausilio di testimonianze anonime

e strumentali interviste a dichiarati avversari politici per ledere

politicamente la figura di Silvio Berlusconi, la sua storia

imprenditoriale, familiare e politica.

Utilizzando una costruzione artefatta di stralci di procedimenti giudiziari

del passato e di indagini in corso, che nulla hanno a che vedere con

l’attività politica di Forza Italia, si è cercato di condizionare in modo

inqualificabile il pensiero di milioni di cittadini.

Un fiume di fango, che non ha lesinato neppure un oltraggio agli

ultimi giorni della vita del Presidente Berlusconi, irridendo persino ai

suoi funerali e che l’intera comunità di Forza Italia respinge con

forza, chiedendosi se questo si possa ancora chiamare servizio pubblico.

Per questo, chiediamo ai vertici della Rai di intervenire immediatamente

per fermare questo scempio che, nella furia di attaccare Forza Italia

e anche il nostro segretario Antonio Tajani, arriva anche ad aizzare il

sentimento antisemita contro Israele, tacciandolo di essere la causa di

tutti i mali del mondo”.

Nota di Forza Italia

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

