(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 FLORIDIA: NO A NUOVO EDITTO BULGARO

Roma, 13 gen. – “Gli attacchi che vengono rivolti al giornalismo d’inchiesta indipendente, colpevole di fare il proprio lavoro, non fanno bene alla democrazia. Il fatto che tutto nasca da una presa di posizione di chi rappresenta la principale concorrente della RAI e figlia del promotore del famigerato “editto bulgaro”, desta ancora maggiore preoccupazione. Chi oggi parla di “danno di immagine per la Rai” dovrebbe pensare al danno per il Parlamento e quindi per la democrazia nel tenere bloccata la commissione di vigilanza da mesi per un capriccio su una nomina. Se qualcuno pensa di abbattere uno degli ultimi presidi di indipendenza in RAI, sappia che non lo permetteremo. La libertà di stampa non si tocca. Difenderemo il servizio pubblico e l’informazione da ogni nuovo editto bulgaro”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia intervenendo al XVII Congresso dell’Usigrai.

