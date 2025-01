(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 111

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 14 gennaio 2025, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PRESIDENZA – ISTRUZIONE E MERITO);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE annuale sulle piccole e medie imprese – ESAME PRELIMINARE (IMPRESE E MADE IN ITALY);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.