(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Torino. Scurria (FdI): Se non interrompe legame con centri sociali, sinistra complice dei violenti

“Botte, insulti, tentativi di rubare materiale e bandiere politiche. Quanto accaduto oggi a Torino è soltanto l’ultimo bieco episodio di violenza dei centri sociali, stavolta nei confronti di militanti di Fratelli d’Italia ad un gazebo. Alle persone vittime dell’odio rosso rivolgo la mia solidarietà, sicuro che non si lasceranno intimorire, mentre alla sinistra istituzionale chiedo a gran voce di uscire dal cono d’ombra dell’ambiguità politica recidendo ogni legame con i centri sociali. Finché non lo faranno saranno complici di certi incresciosi episodi. Fa riflettere, a tal proposito, che proprio a Torino la giunta di centrosinistra abbia instaurato un dialogo con gli occupanti del centro sociale Askatasuna per concedere loro l’immobile che da anni tengono in ostaggio. Chiediamo che questa ambiguità abbia fine”.

Lo dichiara in una nota il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.

