(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Sardegna: Bizzotto (Lega): Todde si dimetta per bene sardi

Roma, 4 set – “Todde ha un’unica cosa da fare: dimettersi. Lo faccia per la Sardegna e per tutti coloro che non meritano di pagare per gli errori di chi, come i grillini e i loro alleati, non conosce nemmeno le regole base della cosa pubblica. I sardi meritano persone di ben altro spessore e competenza”.

Lo dichiara Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato.