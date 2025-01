(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 FI. TERNULLO (FI): PROFONDAMENTE ADDOLORATA PER MORTE DI LUCA, OGGI GIORNO DI DOLORE PER NOSTRA COMUNITÀ,

“Oggi è un giorno drammatico per tutta la comunità di Forza Italia. Un giorno di grande dolore per la tragica morte di Luca Palmegiani. Scompare un ragazzo brillante e intelligente che si è sempre impegnato attivamente insieme a tanti giovani per il nostro partito. Sono sconvolta e profondamente addolorata per una giovane vita che si spegne tragicamente nel fiore degli anni. Ai famigliari e agli amici esprimo il mio affettuoso e sincero cordoglio”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.