(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 FI. GALLONE : DOLORE PER MORTE DI LUCA, PERDIAMO GIOVANE BRILLANTE E APPASSIONATO

“Con la morte di Luca Palmegiani, Forza Italia perde un giovane brillante e appassionato che, nonostante la sua età, ha dato tanto alla nostra comunità. Ho il cuore colmo di dolore per un ragazzo che ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare per il suo garbo e per l’impegno costante in Forza Italia. Mancherà tanto a tutti noi. Alla famiglia e agli amici esprimo il mio più sincero e profondo cordoglio”. Lo dichiara Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di Forza Italia.

