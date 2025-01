cs ​FAZZONE (FI): “DISTRUTTO DA TRAGICA SCOMPARSA DI LUCA PALMEGIANI, UN RAGAZZO PERBENE”

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 FAZZONE (FI): “DISTRUTTO DA TRAGICA SCOMPARSA DI LUCA PALMEGIANI, UN

RAGAZZO PERBENE”

“Sono stravolto dalla tragica ed improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani un

ragazzo che conoscevo da tempo, nei confronti del quale ho maturato un

affetto profondo. Luca era un ragazzo ricco di talento e valori, un giovane

perbene con cui ho condiviso tanti momenti importanti grazie alla sua

costante presenza agli eventi di Forza Italia sul territorio e non. Il suo

amore profondo per la politica, la sua passione per tutto ciò che poteva

far bene agli altri non sono doti che potevano passare inosservate. La sua

scomparsa lascia un vuoto incolmabile che nessuna parola potrà mai

descrivere. Alla sua famiglia esprimo le più sincere condoglianze nella

consapevolezza che persone come Luca non si possono dimenticare e che le

anime belle come lui resteranno sempre nel nostro cuore. Ciao Luca!”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio,

Claudio Fazzone

Roma 11/01/25

*Sen. Claudio Fazzone*

*Coordinatore Regionale del Lazio*