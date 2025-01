(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Corteo Roma, Iezzi (Lega): solidarietà ad agenti feriti

Roma 11 gen. – “Solidarietà incondizionata agli agenti delle Forze dell’Ordine feriti durante gli scontri al corteo di Roma e a cui sono stati lanciati oggetti contundenti, fumogeni, bombe carta. Come Lega non abbiamo dubbi: siamo e saremo sempre dalla parte di chi si spende ogni giorno per la sicurezza di tutti i cittadini, non certo di qualche facinoroso che utilizza una manifestazione come pretesto per simili violenze”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.