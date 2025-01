(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 CARBURANTI. OSNATO (FDI): PREZZI PIU’ BASSI GRAZIE A IMPEGNO DI GOVERNO E PARLAMENTO

“Come emerge chiaramente dai dati disponibili sul sito del Ministero, non c’è alcun significativo rincaro dei carburanti nella rete distributiva italiana: i prezzi di benzina e gasolio, anche in autostrada, restano molto più bassi di quando il Governo Meloni si è insediato. Non solo il pesante carovita di due anni fa è ormai alle spalle, ma il legislatore si è mostrato più rigoroso anche contro le frodi nel settore, a tutela dei tantissimi esercenti onesti e con un chiaro beneficio per i consumatori”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile economico del partito, commentando le ultime rilevazioni del portale Osservaprezzi, a cura del Mimit. “La situazione geopolitica non è favorevole, ma stiamo facendo del nostro meglio: ricordo che la Commissione Finanze di Montecitorio, da me presieduta, ha svolto un’indagine conoscitiva sui principali meccanismi di evasione del fisco nel comparto idrocarburi”, prosegue l’esponente di FdI, richiamando l’iniziativa parlamentare conclusa a inizio di luglio 2024. “La legge di bilancio 2025 ha già dato le prime risposte. Cittadini e imprese possono stare tranquilli: i nostri pallini sono l’aumento della trasparenza e un contrasto serrato a qualsiasi forma di malaffare. Se oggi l’inflazione è molto più bassa, a partire dai prodotti energetici e in generale dai beni di largo consumo, è grazie a questo impegno”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati