COMUNICATO STAMPA – S.PR.INT.3, ONLINE LA SHORT LIST DI MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI

Nell’ambito del progetto S.PR.INT.3 “Strategie, PRogrammi innovativi, INTerventi Multistakeholder”, finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, la Prefettura di Barletta Andria Trani ha pubblicato la short list di mediatori linguistico-culturali e interculturali, relativa all’Avviso Pubblico del 2 agosto 2024.

L’attività si inserisce nell’azione 3 del progetto, “Servizi sperimentali di mediazione interculturale e Orientamento: Polo Sociale per l’Inclusione”, che mira a potenziare il sistema dei servizi territoriali per l’inclusione sociale, economica e sanitaria della cittadinanza proveniente dai Paesi Terzi.

La short list rappresenta uno strumento innovativo per il territorio e risponde al bisogno espresso dagli Enti del settore pubblico e privato sociale coinvolti nel lavoro quotidiano con la popolazione con background migratorio, di poter più facilmente reperire tali figure, allo scopo di rendere i servizi più accessibili e meglio fruibili.

Tali enti potranno autonomamente selezionare i professionisti, contattarli per verificarne la disponibilità e avviare gli interventi con risorse economiche proprie.

L’utilizzo dell’elenco non è in alcun modo vincolante ma è sicuramente utile per tutti i servizi che, a vario titolo, si interfacciano con le persone migranti.

La mediazione interculturale rappresenta infatti un dispositivo essenziale non solo per rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono una comunicazione efficace tra le istituzioni locali e l’utenza straniera e migliorare la qualità e l’adeguamento delle prestazioni offerte, ma anche in termini di attivazione di processi di integrazione sociale e di prevenzione di conflitto, generando una nuova cultura comunicativa e di presa in carico sensibile alle differenze.

All’avviso hanno risposto professionisti con esperienza in diversi ambiti di lavoro e che offrono un bacino linguistico comprendente circa 30 fra lingue e dialetti.

La Short list è a disposizione di enti, aziende e istituzioni interessati ai servizi di mediazione, di accoglienza, di accompagnamento, di orientamento e d’inclusione sociale della cittadinanza di origine straniera.

L’elenco è disponibile sul sito della Prefettura Barletta Andria Trani, capofila del progetto S.PR.INT.3, al seguente link:

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/104/2025-01/pubblicazione-short-list_0.pdf

Barletta, 10 gennaio 2025

