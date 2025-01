agenzia regionale 28.25 congratulazioni Emiliano nomina Vaccaro

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 *CONGRATULAZIONI EMILIANO PER IL NUOVO INCARICO *

*DI LUDOVICO VACCARO*

“Dopo gli anni di lotta alla mafia in uno dei territori più difficili

d’Italia, il dott. Ludovico Vaccaro è stato nominato procuratore generale

presso la Corte d’Appello di Lecce, uno degli uffici giudiziari più

prestigiosi del sistema giudiziario italiano. A lui vanno i mie complimenti

e le mie più sentite congratulazioni”. Lo dichiara il presidente della

Regione Puglia, Michele Emiliano che aggiunge: “la lotta alle mafie in

Capitanata non è un capitolo chiuso. Vaccaro lascia una squadra di

investigatori che insieme a una comunità civile sempre più consapevole

sapranno raccogliere l’eredità e continueranno a combattere mafia e

illegalità. A Lecce Vaccaro porterà la sua esperienza di procuratore capo e

sono sicuro che riuscirà al meglio anche nel nuovo incarico”.