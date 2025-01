(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 TRENITALIA PIEMONTE: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE TRA CHIVASSO E LIVORNO FERRARIS

* 11 e 12 gennaio

* Modifiche alla circolazione per Regionale, Intercity Notte, Eurocity

Torino 09 gennaio 2025 – Modifiche alla circolazione dei treni per consentire gli interventi tecnologici propedeutici all’installazione del sistema ERTMS lungo la linea Torino-Milano.

Per agevolare le attività, sabato 11 e domenica 12 gennaio Regionale ha riprogrammato il servizio con bus dedicati:

* sulla linea Torino Porta Nuova-Milano Porta Garibaldi tra Chivasso e Santhià;

* sulla linea Alessandria e Chivasso tra Crescentino e Chivasso;

* sulle linee Ivrea-Chivasso/Novara e Novara-Chivasso tra Chivasso e Livorno Ferraris.

Percorso via Pavia/Alessandria con variazioni di fermate e orario per l’Intercity Notte 798 Salerno-Torino Porta Nuova del 10 e 11 gennaio, e per l’IC Intercity Notte 797 da Torino Porta Nuova a Salerno di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Percorso via Pavia/Alessandria anche per gli Eurocity tra Milano Porta Garibaldi e Modane.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto sono aggiornati.

