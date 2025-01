(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Sicurezza. Malan (FdI): impegno FdI per tutelare FF.OO. Sostegno a riconoscimento per maresciallo Masini

“Tra i temi toccati oggi dal presidente Meloni c’è l’impegno per la sicurezza, che per Fratelli d’Italia è anche tutelare chi mette a rischio la propria incolumità per proteggere gli italiani. Come il maresciallo Masini. Per questo sosteniamo la proposta di Giorgia Meloni di conferirgli un giusto riconoscimento per il valore dimostrato”.

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, commenta con i telegiornali le dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

