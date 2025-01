NOTA STAMPA – Allerta meteo Arpae 006/2025 valida dalle 12:00 del 09/01/2025: piene dei fiumi e vento

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

Allerta 006/2025 valida dalle 12:00 del 09/01/2025: piene dei fiumi e vento

Emanato il 09 gennaio 2025 alle 12:17

Valida dalle 12:00 del 09 gennaio 2025 fino alle 00:00 del 11 gennaio 2025

Dalle 12:00 del 09 gennaio 2025 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Per oggi giovedì 9 gennaio la criticità idraulica è riferita solo alla piena del fiume Enza generata dalle piogge verificatesi nelle prime ore della giornata. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica.

Dalle 00:00 del 10 gennaio 2025 VERDE nessuna allerta.

Per venerdì 10 gennaio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento.

