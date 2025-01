Italia-Turchia, Chigi: colloquio telefonico Meloni-Erdoğan

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

l Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan.

Al centro del colloquio la situazione in Medio Oriente ed in particolare in Siria, a un mese dalla caduta del regime di Assad. I due Leader hanno reiterato l’auspicio che la transizione in corso sia pacifica ed inclusiva, che assicuri pienamente l’integrazione di tutte le componenti della società siriana e che possa contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale.

Il Presidente Meloni e il Presidente Erdoğan si sono inoltre concentrati sulle relazioni bilaterali ed in particolare sulle opportunità di rafforzamento della cooperazione economica, giudiziaria ed industriale anche in vista del prossimo Vertice intergovernativo in programma nei prossimi mesi.