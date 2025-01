(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Capodanno. Sisler (FdI): Sala e Pd in silenzio su violenza ma pronti ad attaccare Carabinieri

“Il sindaco Sala e la sinistra milanese, che in questi giorni hanno taciuto sulle violenze e i vandalismi della notte di Capodanno in Piazza Duomo, non perdono occasione per attaccare l’Arma dei Carabinieri. In tutto il mondo, dalla Svezia al Marocco, chi non si ferma a un posto di blocco viene inseguito e fermato anche con metodi ben più violenti. Il Partito Democratico, invece di commentare il comportamento dei nostri uomini e donne in divisa, pensi a governare una città ormai fuori controllo. Sul caso, restiamo in attesa dell’esito delle indagini rispettando il lavoro degli inquirenti.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

