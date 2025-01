(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Bce: Damiani (Fi), calo spread conferma efficacia politiche economiche governo italiano

“Il significativo calo dello spread in Italia è un risultato straordinario, che certifica un passo avanti importante per il nostro Paese in termini di stabilità economica, di affidabilità e di accresciuta fiducia da parte degli investitori. Un risultato certificato anche dall’ultimo bollettino economico della Bce. L’efficacia delle politiche che il governo italiano sta attuando, anche attraverso l’ultima manovra di bilancio, stanno dando i loro frutti pure nel complesso momento economico internazionale. Un trend positivo, frutto della solidità e della credibilità del nostro esecutivo, che rafforza il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali e che ci sprona a continuare sulla strada intrapresa”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani.