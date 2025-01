VVF Rimozione Frana

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Quest’oggi, il Gruppo Operazioni Speciali – GOS dei Vigili del Fuoco, ha collaborato per la rimozione della frana avvenuta la scorsa notte in via Marsiglia a Davagna. Il lavoro ha permesso di liberare la strada, ma solo per eventuali mezzi di soccorso, in quanto il fronte superiore della frana deve ancora essere stabilizzato. Questa notte resterà un presidio dei Vigili del Fuoco a garantire la sicurezza ed un eventuale pronto intervento.

A questo link un video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/9njf93nSwnMngd7