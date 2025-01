(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 SCUOLA, ASCARI (M5S): DA LEGA SOLO PREGIUDIZI E BECERA PROPAGANDA

Roma, 8 gen. – “Le dichiarazioni del deputato della Lega Sasso sono a dir poco provocatorie e vergognose e non fanno altro che alimentare inutili polemiche strumentali. Sasso continua a parlare di una presunta propaganda gender nelle scuole che nei fatti non esiste. Una triste e becera strumentalizzazione su temi delicati che mina la costruzione di una società veramente inclusiva e rispettosa. Sono uscite come quella di Sasso che rendono evidente quanto sia importante promuovere un’educazione affettiva e sessuale nelle scuole senza pregiudizi e in modo imparziale. È questo lo strumento madre con cui alimentare consapevolezza e inclusione, degne di un paese che si definisca civile. Venga discussa subito la mia proposta di legge pendente ormai da 3 anni sull’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole”.

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari.

