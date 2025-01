(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 SANITA’, MAZZELLA (M5S): “NO RIGURGITI NO VAX, TUTELIAMO FRAGILI CONTRO VIRUS HMPV”

Roma, 8 gen. – “L’aumento dei casi di infezione da metapneumovirus umano (Hmpv), un virus respiratorio già noto che può causare bronchiti e polmoniti in soggetti fragili, deve farci riflettere sull’importanza di proteggere le fasce più deboli della popolazione attraverso l’utilizzo obbligatorio delle mascherine negli ospedali, nelle rsa e in strutture in cui sono presenti soggetti fragili. Dopo l’aumento dei contagi in Cina, anche in Italia, secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, si è osservata una crescita dell’incidenza di questo virus durante le ultime due stagioni influenzali. Per questo motivo, esorto il ministero a rafforzare la rete di protezione monitorando attentamente il virus e adottando semplici misure precauzionali che ho già indicato tempo fa in un ddl, in cui ho proposto di disciplinare l’obbligo delle mascherine per le categorie più vulnerabili. Una misura rimasta ancora lettera morta, probabilmente a causa dei rigurgiti no vax che ancora serpeggiano in alcuni esponenti della maggioranza. Eppure, parliamo di una misura di buonsenso che serve a tutelare soprattutto i nostri anziani e le persone più deboli. È una battaglia di civiltà senza colori politici e auspico che il governo possa attivarsi immediatamente”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

