DGCC – Newsletter 01/2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura

Newsletter n. 01/2025 dell’8 gennaio 2025

[https://mcusercontent.com/0f07a8cc07ee2e0c2d539e796/images/11ad7edf-9f6b-4207-9861-ad92cdcef9f7.jpg]

NEWS IN EVIDENZA

[https://mcusercontent.com/0f07a8cc07ee2e0c2d539e796/images/a3f2bd17-6420-0952-16bc-8ae9277aa2e4.jpg]

Fino al 23 febbraio 2025, nelle sale di Palazzo Altemps a Roma, è aperta al pubblico la mostra Gabriele Basilico. Roma, promossa dalla DGCC del MiC, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano, il MUFOCO e l’Archivio Basilico, e curata da Matteo Balduzzi e Giovanna Calvenzi.

La mostra presenta per la prima volta un itinerario che ripercorre le principali ricerche realizzate da Basilico su Roma.

>> Scopri di più

La mostra Viaggio in Italia, promossa dalla DGCC del MiC e dal MUFOCO, in collaborazione con l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri, prosegue il suo tour europeo: dopo Parigi, sarà aperta al pubblico all’IIC di Londra dal 12 febbraio 2025.

La mostra ha l’obiettivo di celebrare l’anniversario dei 40 anni di Viaggio in Italia, il progetto fotografico ideato da Luigi Ghirri nel 1984, considerato pietra miliare della storia della fotografia contemporanea.

[https://mcusercontent.com/0f07a8cc07ee2e0c2d539e796/images/a1d4c5a8-6386-f390-63ab-83c93933eb55.jpg]

L’American Academy in Rome, in collaborazione e con il supporto della DGCC del MiC, organizza per la primavera 2025 una residenza destinata a curatori e curatrici italiani per una ricerca dedicata all’arte italiana contemporanea e al suo sistema.

Il periodo di residenza presso l’American Academy in Rome è di circa tre mesi: dal 3 marzo al 23 maggio 2025 e la scadenza per inviare domanda di partecipazione è il 30 gennaio 2025.

>> Scopri di più

[https://mcusercontent.com/0f07a8cc07ee2e0c2d539e796/images/dff00d00-bc9f-8775-6c97-2bb52df0ae68.jpg]