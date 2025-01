COMUNICATO CONFERENZA STAMPA A ROMA

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Giovedì 9 gennaio alle 12, presso la sala Caduti di Nassirya di Palazzo

Madama( Senato della Repubblica) a Roma si svolgerà una conferenza stampa,

per presentare l’Appello del Coordinamento Comuni Progetto Bellezz@

“Rifinanziamo la Cultura: Appello di 60 Sindaci da tutta Italia per i

luoghi della Bellezz@ dimenticati”.

Il Coordinamento composto da ormai più di 60 sindaci di tutti gli

schieramenti politici e che ha già scritto alla Presidenza del Consiglio,

al Ministro della Cultura e al presidente dell’Anci, chiede lo sblocco

immediato dei fondi previsti, sin dal 2016, per il progetto Bellezz@ che, a

causa di burocrazia e continui rinvii, non sono mai arrivati sul territorio

nonostante, ormai, molti siano i progetti delle amministrazioni locali

pronti per partire.

All’incontro, oltre al senatore Andrea Martella della Commissione Turismo

del Senato, saranno presenti Roberta Tedeschi, portavoce del Coordinamento

e sindaca del Comune di Povegliano Veronese e una rappresentanza dei

sindaci interessati:

Andrea Lampis, sindaco del Comune di Las Plassas (SU), Lucia Rossi, sindaca

del Comune di Careggine (LU), Enrico Di Giuseppantonio, sindaco del Comune

di Fossacesia (CH), Antonello Denuzzo, sindaco del comune di Francavilla

Fontana (BR), Maurizio Zingales, sindaco del Comune di Mirto (ME).

▶️ Il progetto Bellezz@ riguarda anche 16 Comuni abruzzesi con un

finanziamento di 13 milioni di euro.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla webtv e sul canale

YouTube del Senato.

I giornalisti che vogliono accreditarsi devono scrivere all’indirizzo:

I giornalisti devono accreditarsi comunicando contestualmente i propri dati

anagrafici, gli estremi della tessera dell’Ordine o del documento di

identità e la testata di riferimento.

SI INVIA COMUNICATO STAMPA.