Roma, 7 Gennaio 2025

*TRICOLORE, GARDINI (FDI): SIMBOLO LEGAME CHE UNISCE*

“Il Tricolore è molto più di una bandiera: è il simbolo del legame profondo

che unisce gli italiani come cittadini di una grande nazione. Rappresenta

coraggio, coesione e speranza, valori che ci guidano e ci ispirano. In

questa giornata speciale celebriamo il Tricolore come espressione

dell’unità, della democrazia e della solidarietà che ci contraddistinguono.

Il nostro vessillo è un richiamo alla forza della comunità: al rispetto

reciproco e all’impegno collettivo per costruire un futuro migliore. Ci

ricorda che l’Italia è forte perché sa essere unita nelle sue diversità.

Celebriamo la nostra bandiera con orgoglio e impegniamoci affinché i valori

che rappresenta continuino a illuminarci. Viva il Tricolore, viva

l’Italia!”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

