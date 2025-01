(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

SEN. MASSIMILIANO ROMEO (LEGA) – MILANO. BENE IMMEDIATO RIMPATRIO DI DUE

TUNISINI TRA I RESPONSABILI DISORDINI IN PIAZZA DUOMO, È UN SEGNALE

IMPORTANTE

Milano, 7 GEN – Grazie alle forze dell’ordine che con celerità hanno

identificato i responsabili delle violenze commesse la notte di Capodanno

in piazza del Duomo a Milano e grazie al ministero degli Interni per aver

provveduto ad espellere e rimpatriare già oggi due irregolari tunisini

fermati per questi disordini.

Bene questa risposta immediata, tempestiva, che rappresenta anche un

segnale per chi pensa di poter entrare illegalmente in Italia e commettere

violenze: ora auspico che vengano identificati anche gli altri responsabili

dei disordini e che anche nei loro confronti vengano disposte le misure

opportune nel più breve tempo possibile.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

