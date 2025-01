PENSIONATI – IL BERGAMASCO ANDREINI ALLA GUIDA DI CUPLA LOMBARDIA

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Pensionati, il bergamasco Andreini

alla guida del CUPLA Lombardia

Romeo Andreini, presidente dei pensionati di Coldiretti Bergamo, è il nuovo coordinatore regionale del CUPLA Lombardia, il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, che guiderà per i prossimi due anni. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che il CUPLA si propone, attraverso iniziative comuni delle organizzazioni che lo compongono, di promuovere le istanze dei pensionati e degli anziani nei confronti delle istituzioni, e di favorire politiche di inclusione sociale, servizi dedicati e attività volte al miglioramento della qualità della vita nella terza età.

Il CUPLA Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – oltre alla Federpensionati Coldiretti, riunisce le seguenti associazioni regionali dei pensionati: Anap Confartigianato; Associazione Pensionati CIA; 50&Più Confcommercio; Fipac Confesercenti; Cna Pensionati; Fnpa Casartigiani; Sindacato Pensionati Confagricoltura.

Classe 1954, Romeo Andreini è laureato in agraria – precisa la Coldiretti Lombardia – Residente ad Antegnate, in provincia di Bergamo, ha dedicato la sua vita all’azienda agricola di famiglia. “Sono onorato di poter ricoprire questo incarico e rappresentare così i pensionati dei lavoratori autonomi di tutta la regione – afferma Andreini – Lavoreremo per rafforzare la presenza del CUPLA, ascoltando sempre più le esigenze dei territori per poi rappresentarle con convinzione e impegno alle istituzioni”.

Romeo Andreini sarà affiancato da due vice coordinatori: Bruno Marchini di Anap Confartigianato e Thomas Vom Stein di Fipac Confesercenti.

