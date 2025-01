Mafia, Presidente Fontana: Piersanti Mattarella simbolo di integrità e impegno civile, sete di verità non si placa

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

Roma, 6 gen – “A 45 anni dal brutale assassinio di Piersanti Mattarella, il ricordo di quell’atto vile rinnova in tutti noi il dolore e lo sdegno per la violenza mafiosa, che ha colpito un uomo simbolo di integrità e impegno civile. Il nostro primo pensiero di cordoglio va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a tutti i suoi familiari, ai quali ci stringiamo con profonda vicinanza. Mai si placherà la sete di verità, dovuta a un uomo che ha creduto nella giustizia e nella politica come servizio al bene comune e che ha amato profondamente la sua Sicilia, lavorando con coraggio per un futuro migliore”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

