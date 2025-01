(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Antimafia, Sallemi (FDI): fare luce su presunte informazioni segrete rivelate da Ascari in audizione

“Ciò che sta emergendo da alcuni organi di stampa in merito all’ipotesi di coinvolgimento di Stefania Ascari, parlamentare M5s, che avrebbe rivelato informazioni coperte da segreto durante l’audizione in Commissione Antimafia del giornalista Michele Santoro lo scorso 27 novembre é molto preoccupante e se venisse confermato significherebbe che Stefania Ascari sarebbe punibile ai sensi del codice penale. Non solo, avrebbe fornito dettagli e nomi sull’azienda che ha assunto Maurizio Avola, il pentito della strage di via D’Amelio, nomi che erano coperti da “segreto” proprio per proteggere i diritti interessati. Un’eventualità che include anche un beffardo paradosso: si tratta della stessa accusa che proprio la deputata grillina aveva rivolto ingiustamente al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a proposito del caso dell’anarchico Cospito. Per questi motivi, ritengo sia necessario fare luce sui comportamenti della parlamentare pentastellata”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia di Palazzo Madama.

