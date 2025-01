(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Statali. Cisl Fp: “Consultazione sul CCNL dal risultato già scritto. Il

nostro mandato viene dai lavoratori”

Roma, 5 gennaio – “La consultazione sul contratto delle Funzioni Centrali,

promossa dai sindacati non firmatari, si è svolta senza alcuna validazione

da parte di un organo terzo e senza garanzie di trasparenza sui

partecipanti e sulle modalità di voto. Un’iniziativa dal risultato già

scritto e priva di qualsiasi valore legale”.

Lo dichiara, in una nota, la segreteria nazionale della Funzione Pubblica

della Cisl.

“Si tratta di un’iniziativa puramente mediatica – aggiungono – che rischia

solo di creare confusione e di danneggiare gli interessi dei lavoratori,

isolandoli in una protesta sterile e priva di obiettivi concreti.”

“I lavoratori hanno già espresso chiaramente il loro giudizio. Lo hanno

fatto partecipando alle assemblee sul contratto, dove il nuovo accordo è

stato accolto positivamente, e con la scarsa adesione allo sciopero

generale proclamato da CGIL e UIL lo scorso 29 novembre. Il messaggio

quindi è chiaro: il mondo del lavoro pubblico non chiede proteste fini a sé

stesse, ma risultati tangibili”, proseguono.

“Con il recente contratto – sottolineano, entrando nel merito dell’intesa

– i lavoratori hanno ottenuto aumenti contrattuali, indennità migliorate e

nuove possibilità di conciliazione tra vita personale e lavorativa grazie

alle regole sul lavoro agile. Sono stati inoltre introdotti criteri più

trasparenti per l’attribuzione delle posizioni organizzative, segnando un

passo concreto verso il miglioramento delle condizioni lavorative”.

“I lavoratori non ci giudicheranno attraverso una consultazione

improvvisata, ma lo faranno democraticamente il 14, 15 e 16 aprile

prossimi, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico

impiego. Quelle elezioni rappresentano l’unico vero momento di

partecipazione democratica legalmente riconosciuto nei comparti del lavoro

pubblico”, concludono dalla segreteria nazionale di CISL FP.

