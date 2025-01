(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Sicurezza stradale, Lega: “Chi polemizza su dati ufficiali contesta Polstrada e Carabinieri”

Roma, 5 gen. – “Le associazioni che cercano di polemizzare con il ministro Salvini sui dati degli incidenti, mettono in discussione i numeri di Polstrada e Carabinieri che hanno utilizzato gli stessi criteri del passato. E in passato nessuno aveva mai sollevato obiezioni. Da una parte ci sono i dati ufficiali e le istituzioni, dall’altra associazioni che danno l’impressione di voler far politica nonostante una riforma del codice attesa da decenni. La prossima volta interverrà anche qualche bocciofila per contestare Mit e Viminale?”

Così i deputati della Lega in commissione Trasporti.