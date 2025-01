(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

Sanità, Potenti (Lega): Ipocrisia della solita sinistra sul nuovo ospedale

“Ho letto con stupore l’intervista dell’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini che addebita al governo nazionale incertezza nella realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Eppure l’assessore dovrebbe conoscere molto bene i motivi per cui i fondi PNRR non possono essere allocati su progetti non realizzabili nelle ristrette tempistiche richiesteci in sede europea. Inoltre dovrebbe domandarsi, non avendo mai sino ad oggi il centrodestra governato Regione e comune di Livorno, perché nuovi ospedali siano stati negli ultimi decenni realizzati praticamente in tutte le province toscane mentre Livorno sia rimasta fanalino di coda ed ancora si culli tra le promesse del Pd il cui unico effetto è far lievitare i costi del progetto del libro dei sogni. Abbiamo a che fare con la solita sinistra che parla male del governo ma che sui territori non riesce a mantenere tempi e gli impegni per spendere quei soldi, come accaduto a Rosignano con la casa della salute i cui fondi PNRR non saranno fruibili per ritardi nell’esecuzione dei progetti. Come al solito, purtroppo, a rimetterci sono i cittadini toscani”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della VIII Commissione a Palazzo Madama.