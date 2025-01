CODACONS SU LOTTERIA ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Comunicato Stampa

5 gennaio 2025

Spettacolo

LOTTERIA ITALIA: ANCHE QUEST’ANNO IL CODACONS VIGILERÀ SULL’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI

DOMANI I RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE GARANTIRANNO CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

In adempimento ai propri fini statutari anche quest’anno il Codacons, invitato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vigilerà sulle operazioni di sorteggio finale del biglietto vincente della Lotteria Italia e a tutte le fasi relative all’estrazione dei biglietti abbinati ai premi in concorso, svolgendo la sua funzione di garanzia a tutela dei cittadini.

Da anni infatti il Codacons si batte in prima linea affinché i diritti dei consumatori siano sempre rispettati e riconosciuti, tutelando anche i giocatori di lotto e lotterie. Come si ricorderà nella famigerata edizione del 1996, a causa di un guasto si fermarono le lavatrici che facevano girare le palline dell’estrazione, scatenando un putiferio.

Da quell’anno il Codacons si è sempre adoperato al fine di escludere qualsiasi possibilità di trucco, errore o imbroglio nel meccanismo di estrazione. Domani 6 gennaio quindi il Codacons, attraverso i propri rappresentanti, sarà presente alle operazioni di estrazione del biglietto vincente e garantirà la massima correttezza e trasparenza di tutte la procedure.